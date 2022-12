Bebê morto em colisão de trânsito em Niterói é enterrado em São Gonçalo

Foi enterrado, na tarde desta segunda-feira (26/12), o corpo de Davi Pelegrino, bebê de 45 dias morto em um acidente de trânsito em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, no último sábado (24/12).

A criança foi enterrada em um caixão branco no Cemitério Municipal de São Gonçalo, em uma cerimônia de sepultamento que contou com a presença de dezenas de familiares e pessoas próximas. Os pais de Davi, Vinícius e Yasmin Pelegrino, agradeceram aos presentes pelo apoio e optaram por não falar com representantes da imprensa no local.

Mais cedo, no Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, o pai da vítima comentou o caso, enquanto saia do local após fazer a liberação do corpo. "A gente está emocionalmente tentando ‘se segurar’ porque ele não era um sonho só nosso. Foi o primeiro neto da minha mãe, do meu pai. (...) É um trauma que a gente vai demorar para conseguir digerir. A gente não sabe se em algum momento o nosso Natal vai voltar a ser o mesmo, nos próximos anos", afirmou Vinícius.

"A gente não sabe se em algum momento o nosso Natal vai voltar a ser o mesmo, nos próximos anos", comentou o pai da criança | Foto: Filipe Aguiar

O acidente aconteceu na Estrada Francisco da Cruz Neves na véspera de Natal. O veículo onde a família estava tinha percorrido cerca de 30 metros após sair de um estacionamento na região quando foi atingido por um carro que vinha em alta velocidade. A esposa do motorista e o bebê, que estava na cadeirinha, foram arremessados.

O motorista do outro automóvel era Lucas Alves de Azeredo Araújo, de 24 anos. Em exame realizado no local, foi constatado que ele estava alcoolizado. Segundo informações, ele já tinha outra passagem pela Polícia por outro acidente de trânsito, que também deixou uma vítima, além de acusações que o enquadraram na Lei Maria da Penha.

Lucas foi ouvido na 81ª DP (Itaipu), que está investigando a ocorrência. Ele foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, e irá responder pelas duas acusações em liberdade.

Mãe da vítima precisou passar por 20 suturas na cabeça após acidente | Foto: Filipe Aguiar

O bebê Davi chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A mãe dele teve ferimentos na cabeça e precisou realizar 20 suturas na cabeça.

A família da vítima espera que o acusado seja punido pelo caso. "Nada vai trazer meu filho de volta. E não vou nem dizer que [a punição do acusado] serviria de consolo, mas serviria que ele não fizesse isso com outras pessoas", declarou Vinícius.