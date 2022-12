Projeto Anjos de 4 patas realiza campanhas de adoção todos os sábados

Esse ano os trabalhos já foram finalizados, mas elas prometem que em janeiro irão voltar com tudo - Foto: Divulgação

O Anjos é formado por 4 amigas, que resgatam animais nas ruas, cuidam e levam para o abrigo, um trabalho totalmente sem fins lucrativos. Para a sobrevivência do projeto, elas contam com padrinhos, rifas e doações. Quando os pets estão bem de saúde, lá seguem elas para as campanhas de adoção.

“Essa rotina já faz parte da nossa vida. Todos os sábados estamos em um pet shop, com nossos gatinhos, a procura de um lar definitivo, responsável, seguro e cheio de amor, para que eles não precisem voltar a sofrer maus-tratos nas ruas,” diz a protetora Patrícia Marins.

Com a realização das incansáveis campanhas, elas conseguiram 95 lares para gatinhos que haviam sido abandonados nas ruas | Foto: Divulgação

Em 2022 o número de animais adotados surpreendeu as amigas, com a realização das incansáveis campanhas, elas conseguiram 95 lares para gatinhos que haviam sido abandonados nas ruas.

“A notícia é muito boa, mas o fato de encontrar esses animais abandonados em vias públicas, caixas de papelão, e até mesmo em lixeiras, nos entristece demais. Não acreditamos que um ser humano tenha coragem de tal atitude, mas acreditamos também que nós quatro não nos conhecemos e viramos amigas à toa. Sonhamos muitas e muitas vezes em conseguir realizar essas campanhas, e hoje comemoramos esse numero muito expressivo para nós.”, comemora outra protetora, Érika Flores.

Esse ano os trabalhos já foram finalizados, mas elas prometem que em janeiro irão voltar com tudo.

“Amamos os animais, dedicamos muito de nossas vidas a eles, passamos noites sem dormir, e não vamos desistir, afirma Lucia Mourão, que também faz parte do projeto @anos.de4patas.