Danilo Gentili ataca Bolsonaro e família

Em seu perfil no Twitter , o apresentador Danilo Gentili postou hoje (26) diversas críticas á familia Bolsonaro. Primeiramente , criticou o atual presidente da República , Jair Bolsonaro , por não fazer o pronunciamento de Natal em rede nacional de rádio e televisão. Diferentemente dos últimos 3 anos, Bolsonaro preferiu não falar à nação brasileira. Entretanto, o presidente postou uma mensagem de Natal para seus seguidores.

O apresentador , em razão dessa postura , chama o político de "covarde". Bolsonaro desde a sua derrota nas urnas, tem aparecido raramente.

Essa não é a primeira vez que ataca o deputado federal , Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Após a derrota presidencial , Gentili mandou o seguinte recado ao parlamentar : " Para de chorar e vai trabalhar, vagabundo ". Outro episódio em que Gentili não poupou o político foi durante a sua viagem para o Catar durante a Copa do Mundo. Segundo o apresentador, Eduarda viaja com o dinheiro público , além de incitar militantes golpistas a fazerem protestos por todo o país.