Programa Estadual de Transplantes (PET): Equipe recolhe órgãos de jovem morto em Itaboraí

O Programa Estadual de Transplantes (PET) captou fígado, rins e coração de um jovem de 25 anos na tarde desta segunda-feira no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Batedores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prestaram suporte para garantir o transporte rápido e seguro dos órgãos e da equipe médica até o Rio de Janeiro.

Com apoio da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do Heat, a equipe médica captou primeiro rins e fígado, Em um segundo momento, uma outra equipe fez a retirada do coração do jovem que sofreu traumatismo grave após acidente de moto no último dia 20 no município de Itaboraí. O último coração captado no hospital foi em setembro.

Uma verdadeira força-tarefa é montada no hospital nos dias de captação. Quando um potencial doador é identificado e a equipe médica visualiza a doação de órgãos cuja captação e transporte tem que ser feito em até quatro horas, como o coração, a equipe do CIHDOTT aciona a Central Estadual de Transplantes, que envia helicóptero e dos batedores da Polícia Militar para que o paciente que está do outro lado receba o transplante no tempo certo.

O Hospital Estadual Alberto Torres, administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), está entre as primeiras unidades do Estado do Rio de Janeiro em captação de órgãos. O hospital é uma unidade de urgência e emergência especializada no socorro a pacientes com múltiplos traumas.

O Heat conseguiu beneficiar cerca de 200 pacientes que aguardavam na fila do transplante este ano com a captação de dezenas de órgãos e outros 200 com tecidos e ossos. A equipe da CIHDOTT está neste momento monitorando outros cinco pacientes vítimas de acidente e com protocolo de morte encefálica.