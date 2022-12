Redução de ICMS de combustíveis impacta no preço da gasolina

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( ANP), anunciou na última sexta feira (23) a redução de 0,20% do preço do litro da gasolina nos postos de combustíveis. Segundo ANP, o valor médio nacional passou de R$4,94 para R$4,93 pela quinta semana seguida.

Além da gasolina, o diesel e o gás de cozinha (GLP) de 13 quilos também sofreram queda em seu preço médio. O diesel teve uma queda de 1,25%, passando de R$6,36 para R$6,28. Enquanto o botijão de gás teve uma redução de 0,63%, passando de R$109,43 para R$108,43.

De acordo com a Agência, o valor mais barato da gasolina no país está no Amapá onde o litro custo R$ 4,48, seguido do estado do Amazonas (R$ 4,64). Em contraponto, com o litro mais caro do Brasil aparece o estado do Acre onde o consumidor paga R$ 5,53 pelo litro do combustível.