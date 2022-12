Metas para 2023: especialista dá dicas para tirar os planos do papel

O fim de ano é repleto de tradições, e as promessas de Ano Novo são algumas das mais famosas. Os planos são os mais diversos, mas aqueles relacionados ao dinheiro costumam ser os mais populares, seja para trocar de carro, comprar a casa própria ou realizar a viagem dos sonhos. Contudo, não é incomum que as pessoas abandonem os projetos ao longo do tempo por falta de criar ou manter novos hábitos financeiros que podem ajudar na efetivação dos novos objetivos.

Dessa forma, construir o controle financeiro pessoal é uma maneira de promover o cultivo de uma relação mais saudável com o dinheiro. Planejando a reserva e os gastos com direcionamento correto da renda mensal é possível tirar os projetos do papel. Fábio Silva, country manager do novücard (cartão de crédito, um produto da alt.bank), dá algumas dicas sobre como fazer essa gestão do dinheiro para colocar os planos em ação:

Organizar as contas

De acordo com o executivo, é importante ter anotado os gastos mensais. “Estar atento e registrar quais são os gastos fixos mensais é uma atitude valiosa para começar a ter controle sobre o dinheiro. É esperado que o rendimento mensal seja suficiente para cobri-los, caso contrário, é necessário realizar cortes de despesas em gastos menos prioritários”, comenta.

Quitar as dívidas

Caso possua algumas pendências em aberto, é importante priorizar a resolução da situação. “Se estiver endividado, o primeiro passo é se organizar para quitar as dívidas e deixar de pagar juros. Negocie com os credores, peça descontos e limpe seu nome no SPC, Serasa o quanto antes. Assim que conseguir pagar tudo o que deve, poderá começar a guardar um pouco por mês e ficará mais próximo dos objetivos”, explica Fábio.

Definir os objetivos

“Uma casa, um carro ou uma viagem dos sonhos? Seja no curto, médio ou longo prazo, o objetivo deve envolver um bom planejamento, já que é fundamental conseguir realizá-los sem entrar em estresse financeiro”, relata o country manager. “Trace metas realistas de acordo com a renda e evite compras por impulso que podem comprometer as finanças” Após as contas organizadas e dívidas quitadas, os objetivos devem ser planejados com calma para evitar um novo endividamento.

Guardar dinheiro

Segundo Fábio Silva, essa etapa requer paciência, organização e disciplina. “Guardar dinheiro é um hábito. Comece o quanto antes, separe uma quantia e repita esse exercício todos os meses. Não gaste o dinheiro e invista-o para render a longo prazo. Além disso, construa uma reserva de emergência para os momentos de urgência. Lembre-se de que controlar as finanças vai permitir que conquiste seus objetivos mais facilmente”, finaliza.