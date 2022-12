7 passos para começar o ano com hábitos mais saudáveis

O início de um novo ano é a oportunidade que muitos esperam para colocar em prática novos hábitos que garantam o bem-estar físico e emocional. Começar 2023 com hábitos mais saudáveis está na lista de desejos de muitos brasileiros e a iniciativa pode ser mais simples do que o imaginado. Confira sete passos para incluir na sua rotina:

1- Hidratação

Beber água é fundamental em todas as estações do ano e mais ainda no verão. Com as altas temperaturas, o corpo produz mais suor, liberando mais água do que nos dias de inverno, por exemplo. O consumo de água ajuda na digestão e absorção de nutrientes, melhora a elasticidade e hidratação da pele, e ainda estimula o funcionamento do cérebro.

2- Alimentação balanceada

Opte por incluir alimentos de alto valor nutricional em sua dieta, como frutas e verduras. A alimentação saudável também pode ser saborosa e prática. Incluir proteínas e outros alimentos que ajudem a trazer saciedade e sejam de fácil consumo, é uma excelente escolha. É o caso dos pescados enlatados Gomes da Costa. “Os atuns e sardinhas são fontes de Ômega 3, nutriente essencial que atua na saúde cardiovascular e cerebral, além de serem ricos em proteína, item fundamental para a formação da pele, cabelos, unhas e músculos", comenta a Gerente de Marketing da Gomes da Costa, Camila Cruz.

3- Corpo em movimento

Praticar exercícios traz benefícios para o corpo e a mente, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares, melhorando o condicionamento físico e muscular, além de ajudar na disposição, atuando até na prevenção de ansiedade e depressão.

No verão, aproveite para escolher atividades ao ar livre, como caminhada e ciclismo.

4- Hora de relaxar

Não esqueça de tirar alguns minutos do seu dia para uma atividade relaxante e prazerosa. Meditação e yoga são ótimas opções para relaxar ao acordar ou antes de dormir.

5- Leitura em dia

Que tal começar o ano colocando a leitura em dia e aumentando o conhecimento? Escolha livros da sua preferência, sejam de ficção ou acadêmicos, e estimule a criatividade e raciocínio.

6- Sono de qualidade

Uma pessoa adulta precisa de 7 a 8 horas por dia de sono para repor as energias e manter o organismo saudável. Na hora de dormir, deixe o celular de lado e evite distrações, deixando o ambiente escuro e tranquilo para que a mente relaxe completamente.

7- De olho na saúde

Início de ano é a oportunidade ideal para fazer um check up total. Aproveite para marcar médicos e exames de rotina para prevenir doenças e acompanhar seu bem-estar físico.