Bebê morre em acidente de carro na véspera de Natal em Itaipu

De acordo com o pai, o homem que dirigia o outro veículo informou a polícia que havia ingerido bebida alcóolica - Foto: Divulgação

Um bebê de um mês morreu no último sábado (24), véspera de Natal, em um acidente de carro na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu. A criança estava na cadeirinha do automóvel, com o pai e a mãe.

A família, que mora na região, havia saído de uma loja e estava indo para casa. O pai da criança, o comerciante Vinícius Pelegrino, informou à polícia que estava devagar quando sentiu o impacto do outro veículo em alta velocidade, arremessando o carro da família contra uma parede.

O pai da vítima afirma que perdeu a consciência por um tempo e, quando recuperou os sentidos, encontrou a esposa segurando o bebê. Um médico morador da região realizou os primeiros socorros nas vítimas.

A criança foi levada ao Hospital Municipal Mário Monteiro e encaminhada para o Hospital Getulinho, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe da criança teve ferimentos na cabeça e recebeu 20 pontos.

Carro da família | Foto: Reprodução/TVGlobo

De acordo com o pai, o homem que dirigia o outro veículo informou à polícia que havia ingerido bebida alcóolica.

"Eu tenho vários sonhos na vida, mas o meu maior sonho é meu moleque, é meu filho. Hoje, ele foi tirado com um mês e quinze dias", disse Vinícius em entrevista ao G1.

O caso foi registrado na 76ª (Niterói).A identidade do outro motorista não foi divulgada.