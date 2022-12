Cariocas terão céu nublado e chuvas fortes até o Réveillon

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET), os cariocas terão o céu nublado e chuvas fortes até o Réveillon. A chuva deve ser mais intensa na terça-feira (27) e na quinta (29), com média de 15 milímetros.

Para a semana, a máxima prevista é de 31º C e a mínima de 23º C. Na tarde desta segunda-feira (26), a previsão é de 26º C na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Já no Centro e na Zona Norte, a média é de 28º C. Zonas Sul e Oeste terão máxima de 29º C no período da tarde.