Flávio Dino chama de "terrorismo" a suposta tentativa de explodir caminhão em Brasília

Neste domingo (25), Flávio Dino, futuro ministro da Justiça do governo Lula chamou a suposta tentativa de explodir um caminhão-tanque em Brasília, no último sábado (24), de "terrorismo".

O motorista do caminhão foi quem denunciou à polícia a presença de um artefato explosivo. O nome do suspeito não foi divulgado. De acordo com a polícia, trata-se de um empresário de 54 anos do Pará, que viajou a Brasília para participar das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos 'patriotas' viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível. O armamentismo gera outras degenerações. Superá-lo é uma prioridade", disse Flávio Dino em uma rede social.

Segundo a polícia, ele confessou que tinha intenção de explodir o artefato no aeroporto. Ele foi localizado e preso em um apartamento no Sudoeste, na região central do Distrito Federal. No local, a polícia encontrou um arsenal com pelo menos duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, centenas de munições e uniformes camuflados. Também foram apreendidas outras cinco emulsões explosivas.