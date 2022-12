Secretaria de Políticas Inclusivas abre 20 vagas para crianças em oficina de artes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, abre inscrições, de 2 a 10 de janeiro, para a oficina de artes com 20 vagas voltadas para crianças de 6 a 10 anos se divertirem e explorarem a imaginação. Ao todo, serão duas turmas com dez alunos em cada e todo o material será oferecido gratuitamente pelo CRPI. O programa reúne diversas atividades, como brincadeiras e aulas de culinária, confeitaria e pinturas. A oficina, realizada em conjunto com a ONG Contato, terá a duração de dez dias e contará com auxílio e suporte da equipe técnica da unidade.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial, das 8h até meio-dia, pelo responsável na sede do Centro de Referência de Políticas Inclusivas (CRPI). Os responsáveis devem levar cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, laudo ou documento que comprove a deficiência (para PcD), de segunda a sexta, das 8h até o meio-dia. A primeira aula do curso gratuito terá início no dia 16/01, com aulas presenciais, das 10h às 12h, no CRPI, e no dia 27/01 ambas as turmas terão as atividades em conjunto, das 9h às 10h, com tobogã inflável, pula-pula, piscina de bolinha e muito mais.

Turmas



Turma 1 (manhã/10 vagas) 10h às 12h: 16/01 a 26/01 (segunda a sexta)

Turma 2 (tarde/10 vagas) 14h às 16h: 16/01 a 26/01 (segunda a sexta)

Transporte adaptado



Todo o material das oficinas será custeado pelo CRPI. O centro possui uma van adaptada para realizar o trajeto de ida e volta (exclusiva para pessoas com deficiência), os interessados deverão solicitar no ato da efetivação da inscrição.