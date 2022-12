Lettering vira opção criativa e personalizada para presentear família e amigos

Ganhar presente é sempre legal, mas ganhar um presente que realmente é a sua cara traz uma sensação de cuidado, preocupação e conhecimento, não é? Você olha e pensa: fulano realmente me conhece! E é por esse cuidado com o presentear que uma técnica artística ganhou o coração de muita gente. O Lettering é fenômeno entre os mais modernos e deixa qualquer coisa com cara de exclusivo. Com cara de "isso foi feito para mim".

E para mostrar que a exclusividade e a modernidade estão ao seu alcance, a equipe de O SÃO GONÇALO foi conversar com duas artistas, uma de São Gonçalo e uma de Niterói, que produzem presentes personalizados, que vão de plaquinhas de madeira, passando por flâmulas de tecido, chegando a pinturas em paredes. Tudo feito de forma personalizada e com um preço que você pode pagar.

Flávia Lima, de 37 anos, é a proprietária do 'Lima Ateliê'. Um Ateliê exclusivo, em Nova Cidade, São Gonçalo, que só atende com hora marcada para deixar sua experiência ainda mais única.

Formada em designer de moda, Flávia transforma tudo em arte | Foto: Layla Mussi

Formada em designer de moda, Flávia transforma tudo em arte. Mas, se a ideia de ir a um ateliê, ou entrar no mundo da arte com algo grande, como uma parede, te assusta, você pode começar pelas placas, pelas bandejas, porta chaves, bebedouro...

"Tanto as plaquinhas, quanto qualquer objeto sem personalidade, na minha mão vira arte! Eu amo o que eu faço. Trabalhar, ficou divertido e prazeroso", contou a artista.

Um dos motivos de lettering ter se popularizado é exatamente por permitir que tudo vire arte exclusiva. "Imagina você presentear alguém com um banco de madeira. Meio que ninguém faria isso, embora o banco seja um objeto muito útil. Mas, eu já fiz um monte de bancos com tema, frases e cores que deixam o produto com a cara de quem vai ganhar. Todo mundo adora e vira o destaque do espaço de quem foi presenteado", explicou Flávia.

Para a arquiteta Priscila Muros Valentim, de 32 anos, proprietária da marca 'Tons em telas', a arte também sempre existiu em seu lar. Moradora da Ponta D'areia, em Niterói, Priscila, há um ano e meio, passou a deixar sua arte também na casa dos outros.

Priscila usa o lettering para personalizar madeiras e tecidos | Foto: Layla Mussi

"No início da pandemia eu comecei a fazer para me distrair e dava muita coisa aos meus amigos. Só que depois eu comecei a receber encomendas. Aí, fui me aprimorando", contou a artista.

Priscila usa o lettering para personalizar madeiras e tecidos. As flâmulas com frases de músicas, frases positivas e nomes, também dão espaço as placas, personalizadas com traços artísticos reproduzidos através de fotografias.

"Faço muito enfeite de porta com nome, que a pessoa coloca na maternidade e depois deixa no quarto da criança, mas também faço muita reprodução de foto", contou.

O lettering é uma técnica onde as letras são desenhadas, fazendo com que um simples nome vire um desejado objeto de decoração. Por isso, se você não tiver muita criatividade, mas tiver amor por arte, basta encomendar uma palavra bem bonita, escrita em um objeto que já combine com o lar de quem vai receber o presente e pronto!

Priscila usa o lettering para personalizar madeiras e tecidos | Foto: Layla Mussi

As duas artistas trabalham sob encomendas, mas afirmam que sempre tem objetos com frases de músicas e palavras motivacionais para pronta entrega. Além disso, Flávia e Priscila também fazem pinturas orgânicas em paredes. Flávia modelista, também faz peças de roupa exclusiva, e Priscila arquiteta, ainda trabalha com projetos residenciais. As duas tem objetos a partir de R$30.

Serviço

Lima Ateliê

@limaa_telier

Tons e telas

@tonsemtela