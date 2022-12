Profissionais incluem oportunidade de renda extra gerada na pandemia na rotina para 2023

Após diversas doses de vacina, cuidados de higiene pessoal adequado e entendimento da doença, começamos a nos despedir de 2022 com um olhar de esperança para 2023, com o retorno de rotina. Mas, e tudo que você fez para aumentar a renda durante a pandemia? Vai ficar no passado ou você vai incluir na rotina? Para as profissionais Paula e Daniele a pandemia abriu portas que não serão fechadas. Novas fontes de rendas chegaram com tudo em 2020 e elas esperam que só cresçam mais em 2023.

Analista de Departamento Pessoal, formada em administração e gestão de recursos humanos e costureira, Paula Monique Martins, de 37 anos, mãe solo de um menino de 5 anos, se redescobriu costureira na pandemia. Em dois anos virou referência no condomínio onde mora, em São Gonçalo, e hoje conta com a renda da costura para ajudar manter o lar.

"Comecei a costurar quando era mais nova para customizar minhas roupas. Na adolescência fiz o curso de corte e costura junto com minha mãe, e desde então sempre tive a costura e trabalhos manuais no meu dia a dia. Quando meu filho nasceu fiz algumas peças do enxoval e fui aprendendo técnicas novas, e desenvolvendo o que era apenas um hobby em uma renda extra. Quando me mudei de residência em 2020 descobri um grande publico alvo no condomínio. Hoje se tornou uma fonte de renda importante. Essa renda extra ajuda a pagar as contas e a planejar o futuro do meu filho", explicou Paula.

A costureira administradora explica que além de fonte de renda, a pandemia despertou a necessidade de se fazer o que ama.

"Era muita pressão. Muita incerteza. A costura pra mim sempre foi por prazer, um momento de usar a criatividade e relaxar depois de um dia cansativo de trabalho. Sempre usei a costura, crochê e outras habilidades manuais como uma forma de terapia para relaxar nos fins de semana e folgas e na pandemia, com a diminuição da minha renda, fui descobrindo isso como fonte de renda", contou.

Paula ainda acrescenta que, apesar de precisar se dividir em mil para dar conta de tudo, é importante lembrar que o trabalho extra é prazeroso, embora cansativo.

"Não posso me sobrecarregar, pois tenho um filho que precisa de mim. Mas, junto o útil ao agradável e necessário", finalizou. Para encontrar a profissional, que produz peças infantis sob encomenda e faz todos os tipos de ajustes é só entrar em contato através do Instagram @Paulamoniqque.

Com a Danielle da Silva Peixoto, de 36 anos, empreender também começou como complemento de renda, mas atualmente a técnica de enfermagem não se enxerga mais sem vender seus produtos.

A 'Dani's botique', surgiu quando a profissional da saúde vendia potes plásticos, hoje ela é uma das maiores vendedoras de produtos mineiros em São Gonçalo.

Dani virou uma das referência em produtos alimentícios mineiros em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

"Comecei vendendo vasilhas. Passei por outras coisas e cheguei nos queijos. Que me levou aos doces, ao salame, pão de queijo, massa de nhoque, licor, cachaça. Tenho mais de 3 mil contatos que acompanham minhas postagens no WhatsApp. Faço as vendas pela Internet e entrego nos meus dias de folga", explicou.

Mãe de dois menino, Dani conta que o que começou para garantir um trocado extra, hoje envolve toda a família. "Meu esposo vai junto comigo a feiras, meu filho entrega pertinho de casa. Quando é na região do Alcântara eu entrego sem taxa, em outros bairros levo com taxa de entrega".

Além da diversidade, Dani trabalha com produtos de muita qualidade o que garante que seus clientes sempre retornem.

"Tenho clientes de outros estados até. Graças a Deus as pessoas gostam do produto e sempre pedem mais", garantiu a profissional, que você encontra através do WhatsApp 21964159325 ou do facebook Danielle Silva Peixoto.