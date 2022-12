Banco do Brasil abre inscrições para concurso com salário de R$ 3.600 - Foto: Reprodução

Banco do Brasil abre inscrições para concurso com salário de R$ 3.600 - Foto: Reprodução

O Banco do Brasil abriu inscrições para um concurso, com o cargo de escriturário, que exige nível médio. São 6 mil vagas, sendo 4 mil para início imediato e 2 mil para cadastro reserva.

Ainda sobre as vagas, serão oferecidas 2 mil vagas imediatas para escriturário - agente comercial, para atuação nas Unidades de Negócios e Plataformas de Suporte Operacional. Já as outras 2 mil vagas imediatas serão para escriturário - agente de Tecnologia. 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados negros, conforme prevê a lei.

As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção. O custo é de R$ 50. Há previsão de vagas em todos os estados e no Distrito Federal, sendo as de TI especificamente para Brasília e São Paulo.

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 23 de abril de 2023. Haverá 25 questões de conhecimentos básicos em Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro e 45 de conhecimentos específicos, de acordo com a vaga pretendida. No caso de agente de Tecnologia, Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação. No caso de agente Comercial, Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais. O Banco do Brasil também concede auxílio de R$ 1.014,42, a título de alimentação/refeição, mais uma cesta alimentação de R$ 799,38, ambas pagas mensalmente.