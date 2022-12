Delegado leva dois tiros em tentativa de assalto nesse sábado (24), no RJ

No fim da manhã deste sábado (24), o delegado da polícia Antônio Silvino, titular da 67ª DP (Guapimirim), foi baleado em uma tentativa de assalto em Madureira. Ele levou um tiro no pé direito e um no quadril e foi levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier.

O delegado estava dirigindo no sentido Madureira da Avenida Ministro Edgard Romero, quando foi abordado na altura da Estação do BRT por criminosos que aproveitaram um engarrafamento para realizar o assalto aos motoristas.

Houve reação e confronto, e os criminosos fugiram por uma rua que dá acesso ao Morro da Serrinha. Em seguida, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e socorreu o delegado Silvino, que estava consciente.

O estado de saúde dele é estável, segundo a família