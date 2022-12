Edinho, filho de Pelé, chega a Hospital em SP para passar o Natal com a família

Na tarde deste sábado (24), Edinho, filho de Pelé, chegou ao Hospital Albert Einstein para passar o Natal com o pai, as irmãs e as sobrinhas. Ele é treinador do Londrina e foi liberado pelo clube paranaense para visitar os familiares no hospital.

Uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, publicou uma foto com ele e com as netas do Rei do futebol. O Rei do futebol vai precisar passar o Natal internado por conta da evolução da doença oncológica e com isso, maiores cuidados com disfunções renal e cardíaca, de acordo com boletim divulgado na última quinta (22).

Não há previsão de alta para Pelé.