Jornalista Pedro Figueiredo recebe a Medalha Tiradentes na Alerj

Nesta sexta-feira (23), o jornalista Pedro Figueiredo compartilhou com seus seguidores imagens do momento em que recebeu da Alerj, na última terça (20), a Medalha Tiradentes, maior comenda do Rio de Janeiro, pelos serviços relevantes prestados ao estado.

Pedro é jornalista da TV Globo e é conhecido pela sua cobertura política no Rio de Janeiro. Nos registros, ele também mostra que enquanto recebia o prêmio e um beijo de seu marido, o repórter Erick Rianelli. Na legenda da publicação Pedro ressaltou a importância de evidenciar o trabalho de jornalistas e de apoiar a comunidade LGBTQIA+.

"Na terça-feira, fiquei honrado ao receber a Medalha Tiradentes, a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, em um plenário lotado de parentes e amigos queridos. A honraria é entregue a pessoas que prestaram um serviço relevante ao estado. O projeto teve a autoria de 33 deputados e deputadas, de 16 diferentes partidos. Na cerimônia de entrega, participaram da mesa o presidente da @instalerj deputado Andre Ceciliano, do PT; a vice-presidente da @camarario , vereadora Tânia Bastos, do Republicanos; o conselheiro e vice-presidente eleito do Tribunal de Contas do Estado, Márcio Pacheco; o jornalista @erickrianelli , meu marido e profissional que eu admiro; a deputada estadual Martha Rocha, do PDT; a deputada estadual e jornalista Renata Souza, do PSOL; o ex-deputado estadual e jornalista Átila Nunes, do MDB; a vereadora Rosa Fernandes, do PSC; e o secretário municipal de Governo da Prefeitura do Rio, Tony Chalita. Ceciliano, Pacheco, Martha, Renata e Átila estão entre os autores da medalha. No meu discurso, ressaltei que a minha escolha para receber a Tiradentes tem dois simbolismos principais. O primeiro de valorização do jornalismo profissional, tão atacado recentemente por políticos mal-intencionados que tentam descredibilizar a imprensa e fragilizar a democracia. O segundo é o fato da honraria ser entregue a um homem gay e como isso sinaliza o reconhecimento da nossa existência e a possibilidade de toda pessoa LGBTQIA+ ocupar aquele espaço", disse o jornalista.