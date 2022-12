Após reagir a uma tentativa de assalto, PM de folga é baleado no Rio - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (23), o policial militar de folga foi abordado por bandidos enquanto estava de folga, dirigindo seu veículo na Estrada do Camboatá, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. O sargento Jorge Lemos da Costa reagiu ao assalto e houve um confronto logo em seguida.

O PM conseguiu sair do local e pedir ajuda. Os agentes do 14º BPM (Bangu) faziam uma patrulha na região no momento em que foram solicitados pelo sargento, que informou ter sido ferido na mão durante a tentativa de assalto. Os suspeitos fugiram.

O militar foi socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.