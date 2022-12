Projeto social monta loja gratuita de brinquedos para 70 crianças do Salgueiro

A campanha solidária “Meu Melhor Natal”, projeto do grupo social The Street Store São Gonçalo, vai presentear 70 crianças da comunidade do Salgueiro com um dia especial nesta sexta-feira (23), antevéspera de Natal.

Depois de lancharem no McDonald’s e tirarem foto com o Papai Noel, as crianças vão poder escolher seu próprio presente de Natal na loja de brinquedos montada gratuitamente com doações, dentro do Partage Shopping.

“Esse ano a gente montou uma loja de brinquedos que vai receber as 70 crianças do Salgueiro. Crianças essas que nunca pisaram em um shopping e nunca comeram no McDonald’s na vida. Elas vão poder escolher o que elas quiserem dentro dessa loja sem pagar absolutamente nada e sem ter influência de um adulto”, revela um dos organizadores da ação, Cláudio Porto.

O projeto é uma das ações que a The Street Store São Gonçalo realiza. No município, a ONG já existe há seis anos, e a cada dois meses faz uma ação assistencialista mantida com o auxílio do time de 30 voluntários.

"O principal objetivo é resgatar a dignidade e a autoestima das pessoas através do poder de escolha. Recolhemos doações de roupas, calçados, acessórios, e ao invés de simplesmente entregar isso para quem precisa, a gente monta uma estrutura de loja para que a própria pessoa escolha o que ela quiser sem pagar absolutamente nada. É como se ela estivesse fazendo compras, mas sem pagar nada”, diz Cláudio.

Ainda dá tempo de contribuir para o lanche das crianças. Os interessados podem fazer o PIX de R$ 22,90 (preço do Mc Lanche Feliz) para a chave: streetstoresg@gmail.com.

Para acompanhar as ações do projeto, siga @streetstoresg no Instagram.