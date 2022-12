Make para festas de fim de ano: dicas para você arrasar

Com o fim do ano se aproximando, grande parte das mulheres já estão com os looks escolhidos para comemorar ao lado de amigos e familiares. Mas não menos importante, estão as produções de maquiagem, que geram dúvidas no momento da produção para as celebrações.

Foi pensando nisso que O SÃO GONÇALO entrevistou a maquiadora e penteadista, Dani Scaffo, e preparou uma matéria especial de como se produzir para o Natal e o Ano novo com harmonia e dando ainda mais destaque à beleza natural.

Segundo a profissional, o estilo próprio e o tipo de comemoração que a pessoa irá participar são os principais atributos que devem ser pensados para a escolha da maquiagem.

"No Natal, caso a pessoa queira passar esse período ao lado da família e não se sinta confortável com muita maquiagem, pode optar por uma base de baixa a média cobertura, investir em um iluminador de 'respeito' e, quem sabe, até aventurar-se um pouco com um esfumado mais neutro ou um delineado básico. As que não abrem mão da ousadia na produção, podem arriscar com um delineado colorido ou com glitter. O clássico all red, que consiste na produção inteira em tons de vermelho (olhos e boca) também nunca saem de moda e combinam com as cores natalinas", disse a profissional.

Modelo Beth Merlim com tons neutros de maquiagem nos olhos e na boca | Foto: Dani Scaffo

Já no Réveillon algumas cores já são tendência no momento da comemoração, como o dourado, prata, perolado e cores quentes como o rosa. Esse ano, a cor do ano da Pantone, Viva Magenta 18-1750, ("uma cor enraizada na natureza, descende da família dos tons vermelhos e vem expressando um novo vigor"), também promete aparecer em muitas produções e pode ser usada principalmente em tons de batom.

Outra tendência que veio para ficar foram as aplicações de joias como strass na maquiagem, que podem aparecer de maneira discreta ou até em formato de delineado.

"Nas sombras, os brilhos dos glitters estarão com tudo. Escolha os tons que ofereçam partículas brilhantes, deixando as cores mais escuras para o canto externo e o tom claro para o canto interno dos olhos. Os strass chegaram com certa influência de Euphoria, e prometem não ir embora tão cedo. Então ainda dá para aproveitar bastante desse tipo de produção para finalizar o ano com o pé direito e super produzida", finalizou.

Para entrar em contato com Dani Scaffo, basta contactar através do WhatsApp: (21) 99247-6765 ou Instagram: @daniscaffo.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares