Papai Noel visita hospitais da rede estadual e desce de rapel no Zilda Arns

O espírito natalino chegou com tudo ao Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, e o Papai Noel desceu de rapel na fachada da unidade, em Volta Redonda, na quarta-feira (21). O Bom Velhinho visitou pacientes, funcionários e acompanhantes para distribuir presentes às crianças e levar alegria a todos.

Uma grande mobilização foi montada para que as crianças internadas não perdessem o show. Elas desceram para o pátio em cadeiras de rodas acompanhadas de enfermeiros e médicos para assistir à chegada do Papai Noel.

Visitas são acompanhadas de personagens infantis e distribuição de presentes para as crianças | Foto: Divulgação

Depois de sua entrada triunfal, o Bom Velhinho percorreu setores administrativos e enfermarias, desejando Feliz Natal e distribuindo presentes doados pelos funcionários para as crianças internadas. Teve bola, boneca, jogos e outros brinquedos compatíveis com as idades e os tratamentos dos pequenos pacientes.

Mas foram os idosos que mais se emocionaram com a visita do Papai Noel, que levou uma palavra de carinho e esperança a cada um deles, ao som de clássicos natalinos e músicas populares, tocados por músicos ao violão, violino e saxofone.

Depois de sua entrada triunfal, o Bom Velhinho percorreu setores administrativos e enfermarias, desejando Feliz Natal e distribuindo presentes | Foto: Divulgação

Na terça-feira (20), a visita foi no Hospital Estadual Getúlio Vargas, que contou com a presença ilustre não apenas do Papai Noel, mas também do Buzz Lightyear, do Xerife Woody, da Vaqueira Jessie e outros personagens infantis de Toy Story. Amanhã (23), mais uma unidade da Secretaria de Estado de Saúde vai comemorar o Natal, o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.