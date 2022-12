Crianças internadas no Souza Aguiar recebem a visita do Papai Noel

Cerca de 30 crianças internadas no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, receberam nesta quinta (22) a visita do Papai Noel. O "bom velhinho" distribuiu brinquedos e alegria, trazendo esperança e aliviando a angústia provocada pelas doenças.

Antes da chegada do Papai Noel foram realizadas apresentações, do Coral Madrigal da Ilha do Governador e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ambas emocionaram funcionários, pacientes e seus familiares.

O Papai Noel é servidor da Secretaria Municipal de Saúde e se chama Ari Queiroz, ele já se apresenta como o personagem há mais de 20 anos.

"Cada dia é um nova emoção. A missão é promover saúde, melhoria para essas crianças internadas, levando amor, afeto e fraternidade. Esse é o verdadeiro espírito natalino. Que todos possam ter um Natal maravilhoso, cheio de paz, fraternidade, e harmonia entre todas as pessoas", disse ele.