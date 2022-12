Colisão entre trem e carro da Cedae deixa cinco pessoas feridas no RJ

No início da tarde desta quinta-feira (22), aconteceu uma colisão entre um carro da Cedae e um trem do ramal Saracuruna, em Duque de Caxias. O impacto da batida assustou quem passava pela região.

O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e bombeiros do Batalhão de Campos Elíseos atuaram no local. A lataria esquerda do carro ficou completamente amassada e cinco pessoas ficaram feridas, uma delas, identificado como Wagner Silva, de 45 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Já os outros quatro feridos foram atendidos e liberados ainda no local do acidente.

A SuperVia informou que o carro não respeitou a sinalização da passagem em nível das proximidades da estação, causando assim a colisão.

Devido ao acidente, a circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim foi temporariamente suspensa.