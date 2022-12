Hospital do Câncer e do Coração de SG realiza cirurgia inédita

Um episódio especial marcou a Saúde de São Gonçalo nesta semana. Fabiano da Costa Dias, de 42 anos, primeiro paciente de São Gonçalo a passar pela cirurgia de revascularização (cirurgia do coração de peito aberto) no novo Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), recebeu alta nesta quinta-feira (22).

O paciente passou por um cateterismo há cinco meses e logo entrou na fila da regulação para aguardar a cirurgia de revascularização que antes era realizada no município de Vassouras. No entanto, com a mudança na estrutura física e na operação dos procedimentos técnicos do HCCOR - que atua plenamente desde o último dia 2-, Fabiano foi direcionado para a unidade e, na última sexta-feira (16), submetido à cirurgia.

"Agradeço especialmente à equipe médica que foi, a todo momento, muito solícita me explicando tudo sobre o procedimento, além de muito atenciosos comigo e com minha família. Toda estrutura que pude ver de perto do hospital mostra que foi uma grande vitória a realização dessas cirurgias de alta complexidade para todos os gonçalenses que agora não precisam ir para outros municípios para a realização dos procedimentos. Agora que tive essa nova oportunidade de viver, meu objetivo é focar na minha recuperação e em uma alimentação mais saudável para poder ficar muitos anos ao lado da minha família", disse Fabiano.

O HCCOR também realiza diariamente cateterismo, angioplastias e cirurgias oncológicas. A cirurgia reparadora de mama para as mulheres que tiveram câncer de mama que terá início em janeiro de 2023.

A Secretaria Municipal de Saúde também planeja que, em breve, sejam realizadas outras intervenções cirúrgicas atreladas a outras especialidades, como urológica, neurológica e bariátrica.

Todas as cirurgias na rede pública de São Gonçalo são marcadas através da Central de Regulação da secretaria. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.