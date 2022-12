Em clima de Natal, Papai Noel alimenta tubarões no AquaRio

Os tubarões Donald e Ritinha, do AquaRio, serão alimentados até o dia 25 de dezembro pelo Papai Noel. Donald é da espécie Mangona (Carcharia Taurus), enquanto Ritinha é um tubarão-leopardo (Stegostoma fasciatum). Os dois nadam na companhia de outros dois mil animais que vivem no aquário.

A atração do mergulho do "bom velhinho" será feita pontualmente às 13h30 de cada dia, no horário do almoço dos tubarões. Na véspera de Natal, a refeição será servida um pouco antes, às 13h. Os visitantes podem acompanhar a alimentação e o mergulho pelo vidro do aquário.

Nesse final de ano, o AquaRio funciona em horários especiais:

Dia 24/12/22 —das 9h às 14h (com entrada ao circuito de visitação até às 13h);

Dia 25/12/22 —das12h às 17h (com entrada ao circuito de visitação até às 16h);

De 26 a 30/12/22 — das 9h às 18h (com entrada ao circuito de visitação até às 17h);

Dia 31/12/22 —das 9h às 14h (com entrada ao circuito de visitação até às 13h);

Dia 01/01/23 — das 12h às 17h (com entrada ao circuito de visitação até às 16h).