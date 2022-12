Pelé apresenta piora e precisa de cuidados cardíacos e renais

Nesta quarta-feira (21), o Hospital Albert Einstein divulgou um boletim médico que aponta a piora do estado de saúde de Pelé, que está internado desde o dia 29 de novembro para tratar um quadro de infecção respiratória.

O ex-jogador, de 82 anos, precisa de cuidados relacionados às disfunções cardíaca e renal. O comunicado, no entanto, não citou o quadro respiratório.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

Com esse novo boletim médico, as filhas de Pelé, Kely e Flávia afirmaram que irão passar o Natal no quarto do pai, no hospital.

"Pessoal, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família… Einstein nos dá!! Agradedemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O amor por ele, as histórias e a suas preces são um conforto ENORME, porque sabemos que não estamos sós. Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nós desejamos a todos que celebram, um Natal cheio de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas massss com MUITO Amor e Saúde!! Amamos vocês, daremos um update semana que vem", publicaram Flavia e Kely em suas contas no Instagram.