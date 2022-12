Idoso chega em hospital com bomba no ânus e pacientes fogem de unidade

Pacientes de uma unidade de saúde em Toulon, na França, fugiram assustados do hospital depois que um homem de 88 anos chegou a unidade com uma bomba presa no ânus. O caso aconteceu no Hospital Sainte Musse, na cidade naval no sul da França.

De acordo com informações do Var-Martin, funcionários e pacientes no hospital ficaram com medo do objeto explodir. Porém, especialistas convocados pela direção da unidade apuraram que o artefato bélico tinha baixo risco de explosão.

Segundo a apuração, a bomba, de aproximadamente 20 cm de comprimento e 5 cm de largura, é da época da 1ª Guerra Mundial. O idoso alegou ter inserido a antiguidade no ânus para fins de prazer sexual. Ele foi submetido a uma cirurgia no reto para remoção do objeto e, conforme indicado no boletim médico, se recupera bem do procedimento.