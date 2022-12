Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente em Paraty

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (21/12) após um acidente em um trecho da rodovia BR-101, no bairro Paraty-Mirim, em Paraty, no litoral sul do Rio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada ao local, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção do veículo e acabou invadindo a pista do sentido contrário, onde colidiu com outro carro.

O condutor do carro que perdeu o controle morreu no local. Já o motorista do outro veículo e os dois passageiros com ele foram socorridos por agentes do Corpo de Bombeiros. Eles foram levados ao Hospital Municipal Hugo Miranda, onde estão internados em estado gravíssimo.