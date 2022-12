Vai viajar? Saiba onde deixar seu pet com conforto e segurança

A hora de programar uma viagem de férias é sempre uma preocupação para quem tem pet. Somente quem ama animais sabe o quanto é difícil desgrudar deles para fazer uma viagem, quando não é possível levá-los. Pensando em uma forma de amenizar esse problema, a reportagem de O SÃO GONÇALO lista algumas dicas de onde deixar os pets em segurança e conforto para que você possa curtir o seu passeio de forma tranquila e prazerosa.

Família pet friendly

Você pode pedir a algum parente ou amigo para cuidar do seu bichinho. É uma opção mais econômica e você vai ter a certeza que o pet, seja cão ou gato, estará em boas mãos.

"Babás" de pets por app

Caso não encontre ninguém de confiança para cuidar do seu amigo peludo, busque sites ou aplicativos que forneçam pet sitters, uma espécie de babá de animais de estimação. Esse serviço de atendimento a domicílio é uma ótima opção para evitar o estresse de locomover o animal para um lugar desconhecido.

O profissional te envia diariamente fotos e relatórios para que seu período de férias seja bem tranquilo.

Um exemplo desses serviços por aplicativo é o DogHero, presente em todo o Brasil. A DogHero também oferece os serviços de hospedagem e creche. Para encontrar o serviço perfeito para você e seu cãozinho, basta acessar www.doghero.com.br.

Outra opção é a Pet Anjo, uma plataforma online que trabalha com pessoas qualificadas para hospedar, visitar ou passear com seu animalzinho. Acesse www.petanjo.com e busque um anjo profissional parceiro. Há opções para cães e gatos.

Hospedagem pet

Outra possibilidade é deixá-los em alguma hospedagem ou hotelzinho. Existe uma grande variedade de hotéis especializados para cachorros e gatos, que contam com profissionais 24 horas. Mas é sempre bom verificar as condições dos serviços oferecidos por tais estabelecimentos, para que o seu pet se sinta o mais confortável possível.

Pesquise bem o hotel antes de deixar o seu filho de quatro patas , se os cães são separados por raça e se oferece uma rotina de exercícios e alimentação. O preço dos hotéis para animais de estimação variam de acordo com a localização e a classificação desses lugares.

Dentre tantas ofertas no mercado, vale conferir a Hospedagem Amicão DRD, uma hospedagem caseira , localizada à Rua Jovita Corrêa, Porto da Pedra, em São Gonçalo. O estabelecimento, propriedade de Raquel Lopes, aceita somente raças pequenas e machos castrados. Atuando há 5 anos no mercado, possui uma sólida clientela. Entre na página do Facebook e do Instagram @hospedagemamicaodrd para conhecer os seus serviços e avaliações dos clientes. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta de 9h às 20h e domingo de 9h até às 18h.

Em Maricá, uma opção é o Espaço Pet, hotel para cães localizado em Itaipuaçu. Conta com uma extensa área verde com diversos parquinhos para diversão do seu melhor amigo. Segundo Tânia Mara Santos, uma das quatro sócias do espaço, eles aceitam cães de todos os portes, inclusive animais não castrados. Por possuírem uma grande área de recreação, o espaço faz a separação dos animais por porte. O Espaço, que atua no mercado desde dezembro de 2020, oferece hospedagem (pernoite), creche (dia) e serviços de banho e tosa. O horário de atendimento é de segunda a sábado de 8h às 17h. Para conferir, acesse www.hotelespacopet.com.br.

Cabe aos donos dos pets escolherem a melhor forma de acordo com cada realidade, a fim de garantir principalmente o bem estar deles durante esse período de separação.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca