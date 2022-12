Morre o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos, no Rio de Janeiro

Pedro Paulo estava respirando por aparelhos no CTI da Casa de Saúde São José - Foto: Divulgação

Morreu na madrugada desta quarta-feira (21) o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. A família confirmou a informação.

Internado desde o dia 30 de novembro, Pedro Paulo estava respirando por aparelhos no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio, para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar.

No último sábado (17), o ator despertou após ter a sedação interrompida. A equipe médica esperava retirar o respirador.

O artista tinha DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), que obstrui vias aéreas, causada pelo tabagismo.

Com uma carreira marcante nos palcos e na TV, estão entre os trabalhos mais famosos de Pedro Paulo as novelas "Gabriela" (1975), "Saramandaia" (1976), "Vale Tudo" (1988), e o programa humorístico "TV Pirata" (1988).