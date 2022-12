Réveillon 2023: Maricá terá queima de fogos com menos 40% de barulho

A Prefeitura de Maricá programou um espetáculo inesquecível para marcar a virada para o ano de 2023 na noite do dia 31 de dezembro, com queima de fogos com duração de 15 minutos em nove pontos diferentes da cidade, onde também haverá 18 shows com artistas locais e DJs. A novidade deste ano é que o espetáculo pirotécnico terá menos 40% de barulho, chegando a 80 decibéis – nos anos anteriores era de 120 decibéis –, com objetivo de reduzir a sensibilidade auditiva em crianças, idosos, pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e nos animais.

O espetáculo acontece, simultaneamente, a partir de 0h, nas orlas de Araçatiba (que já concentra as atrações do Natal Iluminado), São José do Imbassaí (Amendoeiras), Parque Nanci, Guaratiba, Ponta Negra, Cordeirinho, Barra de Maricá, Jacaroá e em Itaipuaçu (altura da Rua 1). Entre as atrações, estão os shows do sertanejo João Gabriel (na Barra), dos sambistas Baby do Cavaco (São José), Rafael Caçula (Araçatiba) e Jô Borges (Parque Nanci) e também da banda Thunderock (Itaipuaçu).

Para o prefeito Fabiano Horta, a volta dos festejos em sua plenitude representa o desejo que a cidade tem de um ano novo com mais alegria e esperanças renovadas. “Quem vier nos prestigiar, seja morador ou visitante, poderá se divertir e confraternizar nas áreas públicas da cidade e, novamente, com shows de nossos artistas. Isso sinaliza o que queremos para 2023, que é o povo unido e irmanado em nossa terra, que é Maricá como um lugar de encontro e convivência com base na alegria e na beleza que a cidade oferece”, afirmou ele.

Pré-réveillon em Barra de Maricá

Por iniciativa da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e da Mulher, a Prefeitura promoverá ainda, a partir das 20h de sexta-feira (30/12), outro evento especial para fechar o ano: o pré-réveillon, em Barra de Maricá (Av. Maysa Monjardim, esquina com Rua 13). O evento reunirá apresentações de dez escolas de samba: Herdeiros de Maricá, Acadêmicos do Caxito, Flor do Imbassaí, Camisa Azul e Branco, Unido do Saco das Flores, Tradição de Maricá, Inocentes de Maricá, União de Maricá, Império Serrano e Mangueira. O encerramento está previsto para 0h será com o baile funk da Furacão 2000.

Programação do Réveillon 2023

Sábado (31/12)

Praia de Ponta Negra – Av. Litorânea

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com o grupo Oh Sorte

23h – Show com a cantora Moniquinha Angelo

02h – Término

Praia de Cordeirinho, altura da Rua 92

20h – Som Mecânico

20h30 – show com a cantora Rose Lima

23h – Show com o cantor Marco Santos

02h – Término

Praia da Barra - Avenida Maysa Monjardim, esquina com Rua 13

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com o cantor João Gabriel

23h – Show com a Banda Tatudoemcasa

02h – Término

Araçatiba – Praça Tiradentes

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com o Grupo Tô Kerendo

23h – Show com o cantor Rafael Caçula

02h – Término

Praia das Amendoeiras – São José do Imbassaí

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com o cantor Lalinha

23h – Show com o cantor Baby do Cavaco

02h – Término

Praia de Itaipuaçu, altura da Rua 01

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com o cantor Boguinha do Cavaco

23h – Show com a banda Thunderock

02h – Término

Guaratiba – Praça de Guaratiba (Rua 30)

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com a cantora Raquel Fonseca

23h – Show com o cantor Douglas Kali

02h – Término

Orla do Parque Nanci – Rua das Andorinhas

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com o grupo Forró Brasil

23h – Show com a cantora Jô Borges

02h - Término

Praça da orla de Jacaroá

20h – Som Mecânico

20h30 – Show com a cantora Monique Vidal

23h – Show com o grupo Vai e Volta

02h – Término