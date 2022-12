Veja cinco dicas para ter um Natal em paz sem brigar com a família

A eleições passadas deixaram diversas pessoas com os ânimos exaltados. E mesmo com o término da disputa eleitoral, a discussão relacionada ao resultado segue forte nas redes sociais e nas ruas, afinal, as passeatas e manifestações não cessaram, trazendo mais estresse para este contexto. Porém, o Natal, época de confraternização e harmonia que ocorre no próximo final de semana, vai juntar os familiares de diferentes ideologias.

Para celebrar a data com amor e paz e definitivamente deixar de lado as diferenças, o terapeuta e especialista em comportamento humano William Sanches lembra que o momento pede que se faça o possível para manter as relações respeitosas. Ele enumerou cinco dicas básicas e, ao mesmo tempo, cruciais:

1 – Primeira coisa é estabelecer regras internas: até onde estou disposto a ir com minha opinião. Da mesma forma, até onde vou aceitar a opinião do outro sem tirar a minha paz.

2 – Seja educado ao ponto de “sair de perto” quando o assunto for esse. Ou simplesmente dizer “prefiro não falar sobre esse assunto”.

3 – Você não precisa dizer em quem votou. Afinal, ele é secreto e ninguém é obrigado a revelar. Está tudo bem falar “não” para quem questiona. Quem ama também fala não.

4 – Evite falar mal da situação oposta. A ofensa pode iniciar sem que os lados percebam. Se eles discordarem de algo, passe batido. Opinião é algo externo, não representa quem você é e muito menos sua decisão de voto. Seja firme e gentil ao mesmo tempo.

5 – Sempre quando for usar alguma fala a favor de quem você votou, deixe claro o quanto a amizade, o amor e o respeito por seus familiares é importante, acima de qualquer opinião. Inicie suas frases sempre ressaltando isso.

“Evite também colocar provocações no grupo da família, figurinhas e, principalmente, fake news. Tome muito cuidado com notícias que você passa para a frente. Às vezes, você está num ânimo tão grande de convencer o outro que passa a colocar nos grupos as mensagens que não se sabe se são verdadeiras”, orienta.

Outro ponto muito importante ressaltado por Sanches é não passar para frente notícias ruins, porque querer mostrar ao outro que você está certo e ele errado só vai levar a mais brigas e discussões. “E nada disso vale a pena. Nós estamos em um momento que precisamos pesquisar e olhar a fundo todas as situações. Porque se você não quer porcaria na sua vida, se você não quer briga na sua vida, não quer ter problemas, não passe problema para frente. Pesquise, estude e siga acreditando nas propostas que vão ao encontro dos seus valores”, completa.

Ele também destaca que atacar o político preferido de outra pessoa fervorosamente em uma discussão pode ser também um ataque aos próprios valores daquela pessoa, algo que é muito forte e de cada um.

Para esses momentos, ele indica sempre iniciar a frase dizendo o quanto ama e respeita o outro, incluindo sua decisão política. “Pode parecer difícil, mas se você achar muito complicado ou que tem um muro muito grande aí, é porque o seu ego está elevado. Você pode falar que o outro tem razão na decisão tomada, mas que vai ficar com a sua porque acreditar ser a melhor. Dessa forma, a pessoa segue o direito de ser quem ela é, mas a mim, dou o direito de permanecer sendo quem eu sou e isso é o respeito. Dessa forma, derrubamos o muro que está entre as duas opiniões. E o limite é exatamente o qual eu mantenho meu respeito e respeito você”, finaliza.