Carreta tomba e rodovia na descida da serra em Petrópolis é interditada

A rodovia BR-040 precisou ser totalmente interditada na tarde desta terça-feira (20/12) depois que uma carreta tombou na altura do km 94, descida da serra de Petrópolis, sentido Rio. O veículo transportava cilindros de GLP, o gás de cozinha. O tombamento teria, segundo relatos, ocasionado diversas colisões.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionada para prestar socorro no local e já contiveram o vazamento de gás. O acidente aconteceu por volta de 14h30. Ainda não se sabe quantos veículos estiveram envolvidos no acidente e quantas pessoas ficaram feridas.

A Concer, companhia que gere o trecho, informou que o trânsito em ambos os sentidos foi bloqueado a partir do km 89. Equipes da empresa estão no local, assim como agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que também foram acionados.