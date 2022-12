Ponte Rio-Niterói prevê receber mais de 1,7 milhão de veículos no fim de ano

A Ecoponte estima que mais de 1,7 milhão de veículos atravessem a Ponte Rio-Niterói nos dois sentidos, de quinta-feira (22) a segunda-feira (2/1), devido às festas de fim de ano. O maior fluxo está previsto para o sentido Niterói, com a travessia de 941,5 mil veículos neste período, enquanto, em direção ao Rio, será de 819,8 mil.

No sentido Niterói e Região dos Lagos, o movimento mais intenso começa às quintas-feiras e se estende até os sábados. De 22/12 a 24/12, 252,9 mil veículos devem atravessar a rodovia rumo às festas de Natal. Para as comemorações de Ano Novo, de 29/12 a 31/12, a previsão é que outros 252,9 mil veículos cruzem a Ponte Rio-Niterói.

Em direção ao Rio, os maiores fluxos ocorrem na quinta-feira (22/12), com a passagem de 80,9 mil veículos rumo às comemorações do Natal, e no domingo (1º/1) e na segunda-feira (2/1), quando 149,8 mil veículos retornam em direção à capital.

Para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos usuários da Ponte Rio-Niterói na travessia para as festas de fim de ano, a concessionária vai manter completas as equipes de atendimento, que contam com médicos e enfermeiros resgatistas, ambulâncias UTI e de resgate, guinchos e caminhões-pipa, entre outros recursos. A Ecoponte ainda dispõe do Centro de Controle do Tráfego, que monitora a via 24 horas por dia.

Segurança viária - A concessionária alerta para a importância de ficar atento às regras de segurança viária durante as viagens de fim de ano. Levantamento da Ecoponte revela que, de janeiro a novembro de 2022, foram realizados 13.335 atendimentos mecânicos na Ponte Rio-Niterói. A maior parte das ocorrências poderia ter sido evitada com medidas preventivas simples.

As cinco principais causas de atendimento mecânico foram pane mecânica, — ocasionada, por exemplo, por falta de óleo ou pelo rompimento da correia do motor — pneu furado, superaquecimento do veículo, pane seca e pane elétrica. Além de causar transtornos ao longo do trajeto, essas ocorrências podem gerar acidentes. Por isso, antes de viajar, é importante fazer a manutenção preventiva do veículo.

Durante a viagem, a Ecoponte recomenda aos usuários que redobrem a atenção no trânsito, mantenham distância segura em relação aos demais veículos, respeitem os limites de velocidade, usem cinto de segurança, não falem ou digitem no celular enquanto estiverem ao volante e não consumam bebidas alcoólicas antes de dirigir.

Atendimento ao usuário — Em caso de dúvidas e emergências, os usuários devem ligar para 0800 77 76683 e 0800 77 76684 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h. É possível acompanhar as condições do trânsito no Twitter (@_ecoponte) e no site www.ecoponte.com.br.