'Lady Driver': aplicativo de transporte exclusivo para mulheres chega a Niterói

Começou nesta segunda-feira (19) o funcionamento do Lady Driver, em Niterói. Desde que o mais novo aplicativo de transporte foi anunciado, rapidamente ultrapassou a marca de 200 motoristas cadastradas, o que marca um boom no empreendedorismo feminino. Neste primeiro momento, estão valendo as corridas agendadas, que devem ser solicitadas com pelo menos duas horas de antecedência, podendo ser canceladas sem custos para ambas com 30 minutos antes e as corridas imediatas, as “on demands”.

A chegada do app na cidade também abriu portas para que mulheres que até então estavam desempregadas conseguissem a autonomia financeira. A marca já conta com o apoio de empresas que facilitam a compra de um carro novo para a atividade e de uma consultora que formará as novas motoristas com as dicas do que fazer numa situação de emergência com o veículo, dicas como o melhor carro a se usar, as ferramentas e outros itens indispensáveis para se ter na mala, como agir diante das diversas situações e na alteração das carteiras de motoristas para exercer atividade remunerada, por exemplo.

No app de transporte das Ladies, somente mulheres podem ser motoristas ou solicitar corridas. O app também conta com dois serviços adicionais: Lady Kiddos, para pedir corridas para crianças e adolescentes, e Lady Care, para pessoas acima de 65 anos. Homens podem utilizar o serviço da Lady Driver se estiverem acompanhando a passageira, mas não é permitido homens solicitando corridas e nem como motoristas.

Ladies na pista

O primeiro encontro presencial das Ladies motoristas aconteceu na tarde do último dia 15, com um coffee-break no Grão Raro, em Icaraí. Para aquelas que querem empreender, o processo de seleção das motoristas ainda está aberto. Basta acessar o app Lady Driver Go e se cadastrar para ter início aos treinamentos e atividades.