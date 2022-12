Águas do Rio realizará manutenção no sistema de abastecimento de Maricá nesta terça, dia 20

Nesta terça-feira (20), a Águas do Rio fará a manutenção preventiva do principal sistema de abastecimento no 1º distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A iniciativa contribuirá para a melhora do abastecimento de água tratada na região e faz parte do planejamento da concessionária para o verão 2022/2023, período em que o consumo de água aumenta.

Entre as ações programadas, estão previstas uma série de intervenções em elevatórias, ETA, entre outras unidades que contemplam a região, como limpeza geral, revisão dos sistemas de bombeamento, substituição de componentes desgastados, além da avaliação de painéis de conexões elétricas.

Para a realização dos serviços, será necessário interromper o fornecimento em partes de Maricá. A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, em até 48h horas, após a conclusão, prevista para às 18h do próprio dia. Para reduzir o impacto para os clientes, a Águas do Rio orienta que os mesmos reservem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período de interrupção temporária.

A empresa está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.