Servidores do RJ receberão segunda parcela do 13º nesta terça

Nesta terça (19), o Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, pagará a segunda parcela do 13º salário dos servidores. O pagamento abrange 429.310 funcionários ativos, inativos e pensionistas.

"Estamos encerrando mais um ano honrando nossos compromissos com os servidores. Esse é um dos resultados do trabalho incansável que temos realizado para garantir o equilíbrio e a gestão responsável das contas públicas", disse Cláudio Castro, governador do Rio.

Os contracheques podem ser consultados pelo site do Portal do Servidor.