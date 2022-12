Defesa Civil realiza 1ª audiência pública no Bairro da Amizade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realizou nessa segunda-feira (19/12), no CEIM Recanto da Amizade, no bairro da Amizade, a 1 ° audiência pública que visa apresentar à população o sistema de alerta e alarme sonoro para alertá-los sobre as possíveis ameaças meteorológicas. Cerca de 60 pais de alunos participaram do evento, realizado durante a festa de fim de ano da unidade.

Os temas abordados foram voltados aos desastres naturais, tais como fatores que causam o escorregamento de encostas; como identificar e reduzir os riscos; prevenção de desastres naturais e ponto de apoio definido no bairro para a evacuação em massa da população em caso de desastres.

Durante o evento, os profissionais da Defesa Civil de Maricá também realizaram o cadastramento de todos os presentes para o recebimento de mensagens sobre as condições meteorológicas.

“Na escola nós já temos a sirene instalada. Além disso, ambas as escolas do bairro servirão de pontos de apoio para os moradores. Por isso, é necessário implantar uma nova cultura, do toque que salva vidas. Quando a sirene tocar é necessário que as pessoas recolham os documentos, as crianças, idosos e cães e saiam de suas casas”, explicou a coordenadora de projetos, Raquel Lima.