São Gonçalo inicia pré-matrícula de alunos novos

Os responsáveis por novos alunos que desejam fazer a pré-matrícula na rede municipal devem ficar atentos. A partir desta terça-feira (20), será possível realizar a inscrição, que vai até o dia 30 de dezembro pelo link https://matricula.siseducsg.org.br/. O resultado será divulgado no mesmo site, no dia 11 de janeiro de 2023, e a efetivação da matrícula será feita presencialmente na escola, de 18 a 24 de janeiro. Na inscrição, é imprescindível que todos os dados do aluno sejam preenchidos, assim como as opções de escola de preferência.



A ordem de inscrição efetuada na internet não será considerada na alocação, prevalecendo os critérios determinados pela Secretaria de Educação. Quem já está na rede municipal de ensino e deseja mudar de escola também deve ficar atento: a matrícula dos alunos remanejados entre as unidades de ensino será realizada no período de 12 a 17 de janeiro. Já os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) farão e pré-matrícula e a matrícula direto na escola desejada, sendo a matrícula realizada de 30 de janeiro a 3 de fevereiro.



Critérios de alocação das vagas da rede municipal



– Alunos oriundos da rede pública municipal de São Gonçalo;

– Alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, conforme legislação vigente;

-Preferência para crianças e adolescentes com até 15 anos incompletos;

– Proximidade da residência, caso exista escola com vaga, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente;

– Em caso de empate, a prioridade será para o aluno oriundo da rede pública municipal de ensino de São Gonçalo, seguido do candidato mais novo;



Documentos necessários para realizar a matrícula (originais e cópias):



– Certidão de nascimento do aluno ou documento que a substitua;

– 2 fotos 3×4;

– Histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para o qual está habilitado;

– Comprovante de residência com CEP;

– Carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo;

– Carteira de identidade e CPF do aluno, quando houver; Para maiores de 18 anos é necessário a Carteira de Identidade e o Certificado de Reservista.

– Carteira de identidade e CPF do responsável;

– Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) e NIS com numeração do menor;