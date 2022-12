5 pessoas feridas em incidente em voo do Rio para os EUA

Turbulência na região de Cancun no México - Foto: Divulgação

Na noite de domingo(18) uma turbulência inesperada atingiu o voo 12 da empresa aérea United Airlines que partiu do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim com destino ao Texas, Estados Unidos. Dois passageiros e três tripulantes tiveram ferimentos.

Segundo a Companhia aérea , o incidente ocorreu na região do México na hora que o avião sobrevoava.

Apesar do enorme susto dos passageiros, a aeronave conseguiu aterrizar sem problemas no Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston . Na pista, ambulâncias já aguardavam para fazer os primeiros socorros. Logo após foram levados para um hospital no Texas.