Greve de aeronautas em SP gerou 13 cancelamentos de voos no Rio

Na manhã desta segunda-feira(19), os aeronautas fizeram uma paralisação no Aeroporto de Congonhas para reivindicar por melhores condições de trabalho e reajustes salariais. Em decorrência da greve, voos foram atrasados e cancelados nos principais aeroportos do país, causando filas imensas e transtornos aos usuários.

A paralisação dos pilotos e comissários de bordo, que durou 2h, provocou o atraso de 59 voos e 10 cancelamentos em Congonhas, São Paulo. No aeroporto Santos Dumont, no Rio, foram 17 atrasos e 13 cancelamentos de acordo com a Infraero. Segundo o órgão que administra os serviços dos aeroportos do país, outros aeroportos também foram impactados por essa greve, como o de Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Guarulhos, Campinas, Brasília e Belo Horizonte.

A categoria decidiu manter a greve após recusarem a proposta das empresas aéreas de ganho real de 0,5%, no último final de semana.

O Tribunal Superior do Trabalho determinou que a categoria deve manter 90% do efetivo em serviço, aplicando R$ 200 mil de multa diária pelo descumprimento da lei.