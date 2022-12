Praça revitalizada no Jardim Catarina é entregue à população

A entrega da revitalização da Praça Jornalista Valfrido Rocha e a reabertura da Lona Cultural do Jardim Catarina atraíram centenas de moradores do bairro Jardim Catarina, na tarde do último sábado (17). A ação é mais uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, através dos programas Praça Renovada e Cidade Ilustrada.

Com a entrega do equipamento, o espaço de lazer que foi completamente reestruturado, com campo de futebol com grama sintética, áreas de playground e ginástica, piso tátil para deficientes visuais, além de brinquedos como escorrega, balanço e gangorra.

Além da revitalização da praça, a Lona Cultural do Jardim Catarina também recebeu intervenções, podendo ser reaberta ao público. A partir de janeiro de 2023, o equipamento cultural oferecerá uma programação com oficinas práticas e teóricas de artes circenses aos moradores da localidade. As atividades serão disponibilizadas para as crianças e jovens da região, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, nos horários da manhã e tarde.

O prefeito Capitão Nelson, que esteve na entrega do equipamento público, reforçou a importância da manutenção da área de lazer.

"O Jardim Catarina foi o primeiro bairro de São Gonçalo a ter a iluminação comum substituída por lâmpadas de LED. Então, pelo Jardim Catarina existe um carinho muito grande por parte do Poder Público. Estamos entregando hoje a praça revitalizada, mas precisamos que vocês cuidem desse espaço de lazer. Porque isso é para a população. É para os filhos de vocês. Aqui, na Lona Cultural, com a reabertura, o nosso secretário de Turismo e Cultura irá disponibilizar, a partir de janeiro, eventos diários. Esse equipamento cultural passará a oferecer atividades culturais para a população deste bairro", afirmou o prefeito.

O secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, contou que a partir de janeiro as oficinas serão disponibilizadas de forma gratuita na Lona Cultural do Jardim Catarina.

"A partir do dia 9 de janeiro, essa Lona Cultural vai funcionar a todo vapor para essa garotada. Vamos disponibilizar oficinas de teatro, circo, cinema e várias outras atividades. A população gonçalense terá muitas atrações culturais e os moradores do Jardim Catarina, que é o maior bairro da América Latina, também terão atividades culturais gratuitas neste espaço", contou o secretário.

O deputado estadual eleito, Douglas Ruas, esteve na inauguração da praça e relembrou o início da elaboração do projeto para revitalização do espaço de lazer, quando ainda era secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

"Quando ainda era secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, iniciei a elaboração desse projeto de revitalização do espaço de lazer no Jardim Catarina. Em seguida, a atual secretária, Maria Gabriela Bessa, assumiu o projeto. E, após esse processo, deu início a uma parceria com a Secretaria de Conservação e toda a sua equipe, que caprichou em cada detalhe e o resultado é esse que estamos vendo hoje: uma ótima opção de lazer para todos os moradores do Jardim Catarina", afirmou o deputado.

Durante a entrega da nova praça e da lona, a Secretaria de Esporte e Lazer disponibilizou para o público mirim atividades recreativas. A pasta de Turismo e Cultura ofereceu show de mágica e muita música, através do concerto musical da Orquestra Municipal de São Gonçalo, regida pelo maestro Paulo Guarany.

Maria José, moradora há 21 anos do Jardim Catarina, aproveitou o evento e falou sobre a importância da revitalização da área de lazer.

"Essa praça vai trazer muitos benefícios para as crianças. Até mesmo para os adultos no final da tarde aproveitarem o espaço. Vai fazer muito bem para os moradores do Jardim Catarina", contou a aposentada.

Estiveram presentes o vice-prefeito Sérgio Gevú, os secretários Fábio Araújo, de Governo; de Conservação, Edson Leal; de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Gabriela Bessa, de Comunicação, Alexandre Coutinho, e vereadores da Câmara de São Gonçalo.