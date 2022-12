Rihanna divulga imagens do filho pela primeira vez

A cantora Rihanna resolveu divulgar, pela primeira vez, imagens de seu filho ao mundo, no último sábado (17). Surpreendendo a todos, ela publicou um vídeo do bebê, que ainda não teve seu nome revelado, no TikTok, rendendo mais de 13 milhões de visualizações.

A artista de 34 anos, nascida em Barbados, na América Central, deu à luz a seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, em maio. Ela tinha optado por manter o rosto da criança no anonimato, com a intenção de dar mais liberdade ao filho.

Porém, mudou de ideia quando se deu conta de que paparazzis haviam feito fotos do pequeno, sem autorização, para vender à grandes jornais e/ou a perfis da internet.

Com isso, a cantora e o rapper decidiram que tirariam o "furo" da mão dos fotógrafos, publicando imagens do próprio filho e dando ao jornalista de celebridades, e editor-chefe e CEO do Hollywood Unlocked, Jason Lee, a oportunidade de publicar, em primeira mão, foto exclusivas do herdeiro.

O jornalista revelou que Rihanna ligou para ele avisando que fotógrafos tiraram fotos de seu filho sem autorização e estavam planejando vender e postar. Por isso, ela disse que gostaria que a imprensa negra divulgasse as fotos, já que agora ele não tinha mais escolha.

Então, a cantora utilizou o veículo e sua conta no TikTok para mostrar ao mundo seu bebê.

Rihanna divulgou vídeo de seu bebê Reprodução/TikTok