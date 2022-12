Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em Niterói

Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente entre um carro e uma moto, na manhã deste domingo (18), na Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha, em Niterói.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para o socorro, às 5h18, e uma equipe do destacamento de Charitas se deslocou até o local.

De acordo com testemunhas, no momento do acidente as duas vítimas, uma de 27 e outra de 20 anos, não utilizavam capacete.

Os dois acidentados foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). Ainda não há informações sobre a saúde das vítimas.