Previsão do tempo: semana promete ser chuvosa em São Gonçalo e Niterói

Parece que a semana da chegada do verão não será tão ensolarada como de costume na Região Metropolitana. Ao menos, é o que aponta a previsão do tempo para os próximos dias em São Gonçalo e Niterói.

De acordo com os portais de meteorologia Climatempo e Weather.com, a semana em São Gonçalo tem chuvas garantidas de segunda a sexta. A mínima nos cinco dias fica entre 19° e 22° C, enquanto a máxima pode variar entre 26° e 24° C.

Na quinta e na sexta, dias 22 e 23 de dezembro, o Sol pode chegar a dar às caras em alguns momentos do dia. De segunda (19/12) até quarta (21/12), porém, a expectativa é de que chova tanto de manhã como à noite, com nuvens e clima nublado em território gonçalense.

Já em Niterói, a temperatura também não deve passar de 26° C, com a mínima entre 21 e 22° C de segunda à sexta. Os cinco dias devem ser de bastante chuva por lá também, com nuvens e pancadas ao longo do dia.