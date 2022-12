Natal: confira o funcionamento dos shoppings em São Gonçalo e Niterói

Com a aproximação de uma das datas mais importantes do ano, o comércio começa a se preparar para funcionar em um horário diferenciado. Neste Natal, alguns shoppings de São Gonçalo e Niterói vão estender seu funcionamento para aqueles consumidores de última hora, e outros irão diminuir seus horários. Confira todos os detalhes abaixo!

São Gonçalo Shopping

Da próxima terça (20) até a sexta-feira (23), o shopping fica aberto das 10h às 23h, com todas as lojas e alimentação funcionando. Na véspera (24), as lojas e restaurantes também estão abertos, porém apenas das 10h às 18h.

Já no Natal (25), todas as lojas do São Gonçalo Shopping estarão fechadas; o setor de alimentação funciona opcionalmente das 12h às 21h.

Pátio Alcântara

Até a próxima sexta-feira (23), as lojas e quiosques do shopping funcionam das 8h às 21h e o setor de alimentação das 10h às 21h. Somente neste domingo (18), as lojas e quiosques abrem das 9h às 15h e o setor de alimentação das 10h às 15h.

Na véspera de Natal (24), as lojas e quiosques do Pátio Alcântara estarão abertas das 8h às 18h, enquanto a alimentação abre das 10h às 18h. No dia de Natal (25), tudo estará fechado.

Partage Shopping São Gonçalo

Da próxima segunda-feira (19) até a sexta-feira (23), o Partage funcionará das 09h às 23h. Na véspera de natal (24), as lojas e os restaurante funcionam das 9h às 20h, e o cinema segue a programação própria.

Já no dia do Natal (25), o shopping segue aberto das 11h às 21h, porém com lojas fechadas, restaurantes e área de lazer funcionando opcionalmente e o cinema conforme a sua programação.

Plaza Shopping Niterói

Com objetivo de atrair ainda mais clientes e ajudar nas compras de Natal, as atividades de alimentação e lazer, bem como as lojas e quiosques, terão um horário especial este mês.

Até o dia 23, o shopping ficará aberto uma hora a mais, até as 23h (com exceção do domingo, que é até as 22h). Nas vésperas de Natal, o Plaza funcionará das 10h às 18h; e no dia 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas, e os restaurantes funcionarão de forma facultativa.

O Papai Noel também estará à disposição do público para fotos todos os dias, a partir das 10h. As fotos podem ser feitas tanto com o próprio celular, de forma gratuita, ou compradas com o fotógrafo profissional do evento, que disponibiliza as imagens em imã, porta-retratos ou direto por mensagem.

A decoração interativa de Natal do Plaza Niterói também ficará disponível até o dia 24 de dezembro.

Horários:

Dias 16/12 a 23/12: 10h às 23h

Dia 18/12 (domingo): 10h às 22h

Dia 24/12: 10h às 18h

Dia 25/12: Lojas fechadas, facultativo alimentação

Restaurantes e cinema: de acordo com a sua programação

Shopping Bay Market

Das segundas aos sábados de dezembro no Bay Market, as lojas e a praça de alimentação funcionam das 09h às 22h; o cinema tem programação própria. Já aos domingos, as lojas funcionam obrigatoriamente das 14h às 20h; a praça de alimentação das 10h às 22h; o cinema abre conforme a programação.

Na véspera de Natal (24), as lojas e quiosques tem funcionamento obrigatório das 09h às 18h e facultativo das 18h às 20h. A praça de alimentação funciona das 12h às 20h, e o cinema segue a própria programação.

Já no dia de Natal (25), as lojas e quiosques estarão fechados, a praça de alimentação abre de forma facultativa das 12h às 20h, e o cinema funciona conforme programação.