Poste tomba e complica trânsito na Água Mineral, em São Gonçalo

Um poste de energia tombou na manhã deste sábado (17/12) na Rua Salvatori. O acidente aconteceu na altura do bairro Água Mineral. A via precisou ser interditada e o trânsito na região ficou bastante congestionado.

Agentes da Guarda Municipal estiveram no local para ajudar a resolver. Ninguém ficou ferido. Moradores relataram que a estrutura apresentava sinais de desgaste e ferrugem, e parecia correr risco de queda há algum tempo.

Por conta da interdição, os motoristas que passavam pela rua acabaram sofrendo com um congestionamento que tomou a via nas duas direções. A recomendação é de desviar da via por outros endereços próximos.

null Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Procurada pelo OSG, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia, ainda não se pronunciou.

*Em atualização