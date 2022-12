Ateliê de fantasias da Grande Rio pega fogo na Baixada

Um ateliê de fantasias da escola de samba Grande Rio pegou fogo na noite da última sexta-feira (16/12), em Vila Centenário, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes de destacamentos locais foram acionadas por volta das 23h50. O fogo só foi contido durante a madrugada deste sábado (17/12). Segundo relatos de testemunhas, não houveram feridos.

Em seu perfil nas redes sociais, a escola confirmou que nenhum dos colaboradores no local ficou ferido e que o incêndio não deve impedir a escola de desfilar. "A Presidência e a Direção da Grande Rio estão em reunião esta manhã para elaborar um novo cronograma de confecção de fantasias, o que será perfeitamente viável pelo tempo que ainda temos até a data do nosso desfile", escreveu a escola.

O Acadêmicos do Grande Rio informa que o incêndio ocorrido nesta madrugada (17) em um dos seus ateliês em Duque de Caxias, na localidade do Centenário, não causou nenhuma vítima. Das 30 alas da escola, apenas 5 estavam em fase de produção no local. pic.twitter.com/BiTRVaOaOn