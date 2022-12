Equipe de Curativos do Instituto Estadual do Cérebro é premiada em Congresso

Os enfermeiros Laís Menezes Pereira, Aline Correa Hora Alves, Clarice Abreu dos Santos Albuquerque de Farias, Eliza Maria Gonçalves, Irene Daher Barra e Rafael Somaruga de Carvalho, do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, foram homenageados durante do VII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, em São Paulo, esta semana.

Com o tema “Feridas 2022 – Entre laços e Entrelaços”, os profissionais promoveram o tratamento de feridas operatórias complexas após a separação dos gêmeos siameses unidos pelas cabeças, Arthur e Bernardo de Lima, de quatro anos, em julho deste ano. As crianças foram submetidos a duas cirurgias, com duração de 33 horas ao todo: uma para separar o cérebro e outra para recuperação do crânio.

A presidente da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas do Instituto do Cérebro, Laís Menezes Pereira, garante que o prêmio foi uma surpresa, mas que deixou toda a equipe muito feliz pois reconhece um trabalho sério, realizado por profissionais capacitados e comprometidos com a saúde pública e o bem estar do paciente.

Arthur e Bernardo nasceram unidos pela cabeça, compartilhando um pedaço do cérebro e a principal veia que leva o sangue de volta ao coração. Eles passaram por diversos procedimentos médicos invasivos e inúmeras ressonâncias magnéticas e tomografias, que não foram suficientes. Foi aí que os neurologistas decidiram fazer modelos cerebrais em 3D, que foram usados também no dia da cirurgia final realizada no Instituto Estadual do Cérebro, unidade administrada pelo Ideas em parceira com o Governo do Estado.

O responsável pela operação foi o médico Gabriel Mufarrej, que contou com o apoio do Dr. Owase Jeelani, um dos melhores cirurgiões do mundo na área. A equipe se tornou referência mundial após essa cirurgia de sucesso. Arthur já está em casa e o Bernardo terá alta nos próximos dias.