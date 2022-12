Justiça reconhece que a música "Roda Viva" é de Chico Buarque e ordena que Eduardo Bolsonaro a retire de publicação

Nesta sexta (16), o juiz tabelar do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa, Fernando Rocha Lovisi, ordenou que Eduardo Bolsonaro retire a música "Roda Viva", que foi reconhecida como autoria de Chico Buarque, de uma postagem feita em sua rede social.

O descumprimento acarretará em multa diária no valor de R$ 1 mil para Eduardo Bolsonaro.

"Enfim, superamos o debate despropositado sobre a autoria da canção. Podemos agora focar na finalidade principal do processo, que é tratar com respeito a obra do Chico e com o rigor da lei os desmandos do deputado. Aliás, esse é o tipo de foco que precisa ser retomado em diversas áreas no país", afirmou o advogado de Chico Buarque.

A ação movida por Chico também cobra de Eduardo Bolsonaro uma indenização de R$ 48 mil e a publicação da sentença condenatória na mesma rede social em que fez uso indevido da obra.